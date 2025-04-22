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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Berset ile Görüşmesinde Türkiye'nin Konsey ile Yapıcı Diyaloga Önem Verdiğini Belirtti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Berset ile Görüşmesinde Türkiye'nin Konsey ile Yapıcı Diyaloga Önem Verdiğini Belirtti
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset ile görüşmesine ilişkin, "Kabulde bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Avrupa Konseyi ile yapıcı diyalog ve etkileşime önem verdiğini, Konsey ve diğer uluslararası insan hakları mekanizmalarıyla iş birliğini sürdürdüğünü ifade etti" açıklamasını yaptı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset ile görüşmesine ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Kabulde bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Avrupa Konseyi ile yapıcı diyalog ve etkileşime önem verdiğini, Konsey ve diğer uluslararası insan hakları mekanizmalarıyla iş birliğini sürdürdüğünü ifade etti" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Berset'i Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda görüşmeye ilişkin şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Avrupa Konseyi ile yapıcı diyalog ve etkileşime önem verdiğini, Konsey ve diğer uluslararası insan hakları mekanizmalarıyla iş birliğini sürdürdüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanımız, son dönemde Avrupa'da artış gösteren ırkçılık, İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığının tedirgin edici olduğunu, bunlarla mücadelede Avrupa Konseyi'nden daha fazla hassasiyet beklendiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze'de katliamlarına devam ettiğini, İsrail saldırganlığına karşı Avrupa'dan uluslararası hukuk ve insan haklarına sahip çıkan güçlü bir ses beklendiğini ifade etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti."

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Kaynak: ANKA / Güncel
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