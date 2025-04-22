Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Berset'i Kabul Etti

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset'i Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı" ifadelerine yer verildi.