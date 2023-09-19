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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa'da Kur'an'a karşı saldırılara, ifade özgürlüğü maskesi altında izin vererek eylemleri teşvik eden zihniyet, kendi...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa'da Kur'an'a karşı saldırılara, ifade özgürlüğü maskesi altında izin vererek eylemleri teşvik eden zihniyet, kendi eliyle geleceğini karartmaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa'da Kur'an'a karşı saldırılara, ifade özgürlüğü maskesi altında izin vererek eylemleri teşvik eden zihniyet, kendi eliyle geleceğini karartmaktadır."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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