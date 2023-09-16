CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: AVRUPA BİRLİĞİ İLE GEREKİRSE YOLLARI AYIRABİLİRİZ - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Avrupa Parlamentosu'nun raporuyla ilgili soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim değerlendirmemi çok açık net öğrenmek istiyorsanız Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içerisinde. Avrupa Birliği'nin Türkiye'den kopuş hamlelerini yaptığı bu dönem içerisinde biz de bu gelişmeler karşısında değerlendirmelerimizi yaparız. Bu değerlendirilmelerden sonra Avrupa Birliği'yle gerekirse yolları ayırabiliriz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel