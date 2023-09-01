Cumhurbaşkanı Erdoğan, av sezonunu açan balıkçılara telsizden seslendi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Poyrazköy'de bindiği balıkçı teknesinden, av sezonunun başlamasıyla denize açılan balıkçılara telsizden seslenerek, bereketli bir dönem olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Poyrazköy'de bindiği balıkçı teknesinden, av sezonunun başlamasıyla denize açılan balıkçılara telsizden seslenerek, bereketli bir dönem olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Poyrazköy'deki 2023-2024 su ürünleri av sezonu açılışında yaptığı konuşmanın ardından bir balıkçı teknesine geçti.

Balıkçılarla bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra dümene geçerek denize açılan diğer balıkçılara telsizden seslendi.

Erdoğan, balıkçılara "Değerli kardeşlerim 'vira bismillah' dedik. Bu balık sezonumuz sizler için, milletimiz için bol bereketli olsun inşallah. ya Allah bismillah." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telsizle yanıt veren balıkçılar da temennileri için kendisine teşekkür etti.