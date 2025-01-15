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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkes Anlaşmasının Kalıcı Barış ve İstikrara Kapı Aralamasını Temenni Ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkes Anlaşmasının Kalıcı Barış ve İstikrara Kapı Aralamasını Temenni Ediyoruz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Filistin Direniş Hareketi HAMAS ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Anlaşmanın, Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını, kalıcı barış ve istikrara kapı aralamasını temenni ediyoruz” dedi.

(ANKARA) -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Filistin Direniş Hareketi HAMAS ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Anlaşmanın, Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını, kalıcı barış ve istikrara kapı aralamasını temenni ediyoruz" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas ve İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasının kalıcı barış ve istikrara kapı aralamasını temenni ederek sosyal medya hesabı üzerinde şu açıklamada bulundu:

"Filistin Direniş Hareketi HAMAS ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Anlaşmanın, Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını, kalıcı barış ve istikrara kapı aralamasını temenni ediyoruz.

İsrail'in hukuk ve insanlık dışı saldırıları karşısında topraklarını ve özgürlüklerini cesaretle savunan Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz. Türkiye olarak zulme ve zalime karşı mücadelelerinde Filistinli kardeşlerimizi bir an olsun yalnız bırakmadık. İnşallah bundan sonra da Gazze halkının yanında olacak, Gazze'nin yaralarını sarması ve yeniden ayağa kalkması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Bu vesileyle Gazze'nin topraklarını mübarek kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, ateşkes anlaşmasının hayırlı olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
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