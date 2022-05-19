Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Atatürk Havalimanına millet bahçesi yapılması) 29 Mayıs kutlamasını bu sene orada yapacağız"

Gençlerin soru sorması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle buluşmasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütüphane Söyleşileri'nde gençlerle bir araya geldi: "(Atatürk Havalimanına millet bahçesi yapılması) Şimdiden ben oranın bitmiş halini adeta görüyorum. Bir ihtimal pistleri belki de kaldırmayacağız. Pistler belki de kalacak ama pistlerin dışındaki şu andaki mevcut yeşil alanları çok daha farklı bir yeşil alan haline getirmek suretiyle orayı zenginleştireceğiz"

AA / Güncel