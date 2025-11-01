Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışında konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak bundan bir sene önce başlattığımız 'Terörsüz Türkiye' sürecinde kısa sürede kayda değer mesafe aldık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin "İstanbul'un Nefesi Milletin Bahçesi" temalı açılış programında yaptığı konuşmada, Millet Bahçesi'nin çok önemli bir sağlık tesisine de ev sahipliği yaptığını belirtti.

Koronavirüs salgını döneminde 45 gün gibi kısa bir sürede tamamlayarak devreye aldıkları acil durum hastanesinin burada hizmet verdiğini hatırlatan Erdoğan, "Bu hastanemiz Kovid ile mücadelede çok önemli bir işlev görmüştür. Daha sonra restorasyona alınan Cerrahpaşa Tıp Fakültemizin büyük bir kısmı da buradaki hastanemize taşınmıştır. İnşa faaliyetleri devam eden Cerrahpaşa Hastanemizin eğitim, araştırma ve sağlık hizmetleri hemen yanı başımızda verilmeye devam ediyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mensuplarıyla birlikte hasta yakınlarımız da Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizden yararlanma imkanı bulacak. Hayırlı uğurlu olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Ülkeye verilen hizmetlerin sadece yollarla, binalarla ve çevre projeleriyle sınırlı olmadığını dile getiren Erdoğan, "İktidar ve ittifak olarak en büyük yatırımı milletimizin kardeşliğine yapıyoruz, Türkiye'nin güvenliğine yapıyoruz. Cumhur İttifakı olarak bundan bir sene önce başlattığımız 'Terörsüz Türkiye' sürecinde kısa sürede kayda değer mesafe aldık. Tahrikler karşısında galeyana gelmedik. Şehit yakını ve gazilerimiz başta olmak üzere, toplumun tüm kesimlerinin hassasiyetlerini gözettik. Özellikle bir tarafı yaparken, diğer tarafı yıkmamaya itina gösterdik. Süreci herhangi bir yol kazası yaşanmadan bugünlere başarıyla getirdik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Münfesih terör örgütü, geçtiğimiz günlerde silahlı unsurlarını ülkemizden çekmekte ve sınır hattından uzaklaştırmakta olduğunu açıkladı. İlgili birimlerimiz, sahadaki gelişmeleri anbean, titizlikle takip ediyor. Hedefe giden yolda atılan her olumlu adımı önemsiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisimizde kurulan komisyon, çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Son olarak, perşembe günü Adalet ve Dışişleri Bakanlarımız, komisyonu bilgilendirdi. Biz de külliyemizde DEM Parti heyetini kabul ettik. Kendileriyle son derece yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz." şeklinde konuştu.

Cumhur İttifakı olarak ülkenin ve milletin hayrına olan işlerde, çabuk davranılması gerektiğine inandıklarını söyleyen Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Hassas, yapıcı, kucaklayıcı bir yaklaşımla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Milletimizin ödediği bedellerin boşa gitmediği, sadece sınırlarımız içinde değil, sınırlarımızın ötesinde de barışın, güvenliğin, huzurun ve kardeşliğin egemen olduğu yeni bir dönemi mutlaka başlatacağız. Bunda sonuna kadar kararlıyız. Önce terörsüz Türkiye, sonra terörsüz bölge menziline inşallah varacağız. Tüm bu stratejik adımları atarken elbette şu gerçeğin de bilincindeyiz. Hedefe yaklaştıkça hem yükümüz ağırlaşıyor hem de süreci kundaklamaya dönük çabalar yoğunlaşıyor. Türkiye'nin yarım asırlık meselesini çözmesini istemeyen odaklar, bilhassa da FETÖ'cü alçaklar operasyonlarına hız vermiş durumdalar. Milletimizi tedirgin etmek, şehit yakınlarımızı huzursuz etmek, kamuoyunu manipüle etmek amacıyla ellerinden geleni yapıyorlar. En büyük hedefleri ise 15 Temmuz gecesi şehitlerimizin mübarek kanlarıyla harcı karılan Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini ve insicamını bozmak. Fakat muvaffak olmayacaklar. Bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep beraber Türkiye olacağız."

Programda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur da konuşma yaptı.

İstanbul İl Müftüsü Emrullah Tuncel'in dua etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler sahnede açılış kurdelesi kesti.

(Bitti)