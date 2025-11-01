Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışında konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "'Denizle toprağın visale erdiği' bu muhteşem şehri, yeşilin 1001 tonuyla, ağaçlarla, bahçelerle, renk renk çiçeklerle donatmanın heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Yeni millet bahçemizde şehrimize nefes aldıracak, İstanbul'un çehresini güzelleştirecek dev bir eseri daha milletimize kazandırmış olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin "İstanbul'un Nefesi Milletin Bahçesi" temalı açılış programında yaptığı konuşmada, katılımcılarla beraber İstanbul'daki 16 milyon vatandaşın her birine, şehri İstanbul'un havasını soluyan tüm vatandaşlara selam ve sevgilerini gönderdiğini söyledi.

Kendilerini muhabbetle bağrına basan, coşkusuyla ümitlendiren, enerjisiyle güçlendiren genç kardeşlerine canı gönülden teşekkür eden Erdoğan, programa teşrif eden gurur ve sevinçlerine ortak olan misafirlere ise "Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz." diye seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Yahya Kemal Beyatlı'nın İstanbul'u "Aşkın şeref diyarı olarak" tarif ettiğini belirterek, "Biz de aşkın şeref diyarında milletimize olan derin aşkımızı yepyeni eserlerle, hizmetlerle, tarihi yatırımlarla göstermeye devam ediyoruz. Projelerimize her gün bir yenisini ekliyoruz. Tüm sabotaj girişimlerine rağmen İstanbul'umuzu çok daha güçlü bir şekilde Türkiye Yüzyılı'na hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Birazdan yapımı tamamlanan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışını birlikte yapacaklarını aktaran Erdoğan, "Üstat ne diyor? 'Denizle toprağın visale erdiği' bu muhteşem şehri, yeşilin 1001 tonuyla, ağaçlarla, bahçelerle, renk renk çiçeklerle donatmanın heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Yeni millet bahçemizde şehrimize nefes aldıracak, İstanbul'un çehresini güzelleştirecek dev bir eseri daha milletimize kazandırmış olacağız. Çevre Bakanlığımızı, TOKİ'mizi, yüklenici firmamızı işçisinden mimar ve mühendisine, şehre imzamızı attığımız bu muhteşem eserde emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum." diye konuştu.

"Tıpkı insanlar gibi şehirlerin de ruhu vardır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin İstanbul ve ülke için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek, daha nice eserleri ve hizmetleri İstanbul ile 81 vilayetin tamamıyla buluşturmayı Allah'tan kendilerine nasip etmesini istedi.

İstanbullularla çok önemli bir hususu paylaşmak istediğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tıpkı insanlar gibi şehirlerin de ruhu vardır. Tabiatıyla mimari dokusuyla, kültürel zenginliği ve tarihi kimliğiyle şehirler yaşayan varlıklardır. Şehirlerde insanı okursunuz, maziyi görürsünüz, bugünü anlarsınız. Merhum Nurettin Topçu Üstadımız bu gerçeği şöyle dile getirmiştir: 'Bir belde, bir manadır, şehir bir insandır. Onda bir insan çehresi görünür. Bir ruh saklanır, bir kalp çarpar. Bu ruhu, bu kalbi, bu çehreyi Bağdat'tan Kahire'ye, Üsküp'ten Bursa'ya, Semerkant ve Buhara'dan Beyrut'a medeniyet bahçemizin her köşesinde çok net bir şekilde görebilir, duyabilir, hissedebilirsiniz. Yine bizim medeniyet tasavvurumuzda insanı şehir, şehri de insan olmadan tahayyül edemezsiniz. Bunlar iç içe geçmiş birbiriyle adeta bütünleşmiş kavramlardır."

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
