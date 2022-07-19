Cumhurbaşkanı Erdoğan: Astana Süreci öncü rolünü kaybetmemeli, uluslararası kamuoyuna sürecin ilerlediği gösterilmelidir. - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Astana Süreci öncü rolünü kaybetmemeli, uluslararası kamuoyuna sürecin ilerlediği gösterilmelidir.

AA - Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Astana Süreci öncü rolünü kaybetmemeli, uluslararası kamuoyuna sürecin ilerlediği gösterilmelidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Astana Süreci öncü rolünü kaybetmemeli, uluslararası kamuoyuna sürecin ilerlediği gösterilmelidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Astana Süreci öncü rolünü kaybetmemeli, uluslararası kamuoyuna sürecin ilerlediği gösterilmelidir. Bu maksatla rejim nezdinde gereken telkinlerde bulunulmalı

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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