Cumhurbaşkanı Erdoğan: Astana Süreci öncü rolünü kaybetmemeli, uluslararası kamuoyuna sürecin ilerlediği gösterilmelidir.
AA - Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Astana Süreci öncü rolünü kaybetmemeli, uluslararası kamuoyuna sürecin ilerlediği gösterilmelidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Astana Süreci öncü rolünü kaybetmemeli, uluslararası kamuoyuna sürecin ilerlediği gösterilmelidir. Bu maksatla rejim nezdinde gereken telkinlerde bulunulmalı
AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel