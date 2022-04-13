CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ASKERLERLE YAPTIĞI İFTAR SONRASINDA VATANDAŞLARLA ÇAY İÇTİ
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3. Piyade Tümen Komutanlığı'daki askerlerle yaptığı iftar sonrasında şehir merkezindeki bir baklavacıya uğrayarak vatandaşlarla çay içerek sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3. Piyade Tümen Komutanlığı'daki askerlerle yaptığı iftar sonrasında şehir merkezindeki bir baklavacıya uğrayarak vatandaşlarla çay içerek sohbet etti.