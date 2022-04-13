CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ASKERLERLE YAPTIĞI İFTAR SONRASINDA VATANDAŞLARLA ÇAY İÇTİ - Haberler

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ASKERLERLE YAPTIĞI İFTAR SONRASINDA VATANDAŞLARLA ÇAY İÇTİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3. Piyade Tümen Komutanlığı'daki askerlerle yaptığı iftar sonrasında şehir merkezindeki bir baklavacıya uğrayarak vatandaşlarla çay içerek sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3. Piyade Tümen Komutanlığı'daki askerlerle yaptığı iftar sonrasında şehir merkezindeki bir baklavacıya uğrayarak vatandaşlarla çay içerek sohbet etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ASKERLERLE YAPTIĞI İFTAR SONRASINDA VATANDAŞLARLA ÇAY İÇTİ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ASKERLERLE YAPTIĞI İFTAR SONRASINDA VATANDAŞLARLA ÇAY İÇTİ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ASKERLERLE YAPTIĞI İFTAR SONRASINDA VATANDAŞLARLA ÇAY İÇTİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Piyade, Güncel, Haberler

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