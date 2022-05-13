Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asırlar geçse de maalesef, bu ülkenin gündemi ve tarafları hiç değişmiyor"
AA - Melik Fırat Yücel - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı'nın Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği "Zindandan Mehmed'e Mektup Sergisi" ve "Reis Bey" tiyatrosu gösterimi etkinliğinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı'nın Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği "Zindandan Mehmed'e Mektup Sergisi" ve "Reis Bey" tiyatrosu gösterimi etkinliğinde konuştu.
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AA / Melik Fırat Yücel - Güncel