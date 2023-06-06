Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücret tespit komisyonumuz çalışmalara başlıyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücret tespit komisyonumuz çalışmalara başlıyorCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilerimizin maaşlarını ve bayram ikramiyelerini inşallah Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücret tespit komisyonumuz çalışmalara başlıyor
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilerimizin maaşlarını ve bayram ikramiyelerini inşallah Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Asgari ücret tespit komisyonumuz da çalışmalarına başlıyor" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen ve 4 saat 20 dakika süren Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Seçim sürecini suhuletle tamamladık. 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde milletimiz rekor bir katılımla iradesine ve geleceğine sahip çıktı. Gerek Meclis'te gerekse Cumhurbaşkanı Seçiminde elde ettiğimiz tarihi başarıyla son 21 yıldaki 17'nci seçim zaferimize imza atmış olduk. 2014 yılından beri şanla, şerefle yürüttüğümüz Cumhurbaşkanlığı görevini aziz milletimizin takdiriyle 5 sene daha sürdürme imkanına kavuştuk. 'Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür' gerçeğine yeniden şahitlik etmemize vesile olan dünyanın dört bir yanındaki dost ve kardeşlerimize de şahsım, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Seçimin siyasi olarak kazananları elbette bellidir. Ama bu seçimlerde bizimle ve ittifakımızla birlikte tüm Türkiye kazanmıştır. Siyasi tercihi ne olursa olsun 85 milyonun her bir ferdi kazanmıştır" dedi.'HAYALLERİMİZE KASTEDEN ODAKLAR DIŞINDA SEÇİMLERİN KAYBEDENİ YOKTUR'Erdoğan, konuşmasının devamında, "Altını çizerek ifade etmek isterim ki her seçim döneminde ellerini ovuşturan kriz heveslileri dışında, elinde binlerce insanımızın kanı olan terör baronları dışında velhasıl birliğimize, dirliğimize, asırlık hedeflerimize ve hayallerimize kast eden odaklar dışında seçimlerin kaybedeni yoktur. Seçimler gelir geçer. Bunlar demokrasinin olmazsa olmazlarıdır. Asıl mesele milletimizin, devletimizin, ülkemizin birliği, bütünlüğü ve geleceğidir. Asıl mesele ülkemizde biraz çekişmeli geçen siyasi rekabetin siyasi husumete dönüşmesine fırsat verilmemesidir. Seçimler bunu sağladı, buna vesile oldu, bunu güçlendirdiği müddetçe fonksiyonunu ifa ediyor demektir. Sandıklar kapandıktan sonra eğer önümüzde bakabiliyorsak Allah'ın izniyle millet olarak bizim bileğimizi kimse bükemez. Geride bıraktığımız son 21 yılda bunu 17 kez başardık. Mücadele ettik. Yarıştık. Netice de sandıktan çıkan iradeye teslim olduk. 'Nerede kalmıştık?' diyerek her seçimden sonra işimize, gücümüze, esas gündemimize geri döndük. Tüm vatandaşlarımdan son seçimlere bu zaviyeden bakmalarını istirham ediyorum. Unutmayın biz hep birlikte Türkiye'yiz" ifadelerini kullandı.'ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİMİZİ MECLİSİN TAKTİRİNE YENİDEN SUNACAĞIZ'Erdoğan, yeni dönemde halka verdikleri tüm sözlerin takipçisi olacaklarını vurgulayarak konuşmasını şöyle sürdürdü: "2 kelimeye çok dikkat edin. Biz bu 2 kelimenin, 2 kavramın uygulayıcısı olacağız. 1; istikrar, 2; güven. İstikrar ve güvenle biz Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Burada bir şey daha söylüyorum. Aile ve Gençlik Bankasının kurulmasından toplumun temel direği olan ailenin sapkın akımlara karşı korunmasına kadar her türlü adımı atacağız. Bu minvalde seçimlerden önce gündeme getirdiğimiz Anayasa değişikliği teklifimizi Meclis'in taktirine yeniden sunacağız. Karadeniz gazıyla başladığımız, Gabar petrolü ile ileri taşıdığımız, Akkuyu Nükleer Santrali ile yeni bir boyuta evrilen enerji hamlelerimizi devam ettireceğiz. Sağlıkta şehir hastanelerinin sembolü olduğu sağlık yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz. Eğitimi son 21 yıldır olduğu gibi yine listemizin en başında tutacağız. Eğitim olmadan hiçbir şey olmaz. Öncelikle bunu başaracağız. Adalet hizmetlerinin çok hızlı, etkin ve kaliteli bir şekilde sağlanmasına yönelik reformlarımızı artıracağız. Cudi'de yine biz olacağız. Gabar'da yine biz olacağız. Buraları bu teröristlere asla bırakmayacağız."'ENFLASYON YENİDEN TEK HANEYE DÜŞECEK'Erdoğan, enflasyon oranının mayıs ayında yüzde 40'ın altına gerileyerek yüzde 39,6 olarak gerçekleştiğini hatırlatarak, "Enflasyonu nasıl daha önce tek haneli rakamlara indirdiysek inşallah aynısını yine başaracağız. Savaştan ve terör örgütlerinin saldırılarından kaçarak ülkemize sığınan kardeşlerimizin güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde dualarını da alarak anavatanlarına dönüşlerini de teşvik edeceğiz. Her ne suretle olursan olsun Türkiye'ye Boraltan Köprüsü faciası gibi 10 yıllar boyunca izi silinmeyecek yeni utançlar yaşatmayacağız. Bu meseleyi tarihimize, kültürümüze ve inanç değerlerimize yakışır biçimde suhuletle çözüme kavuşturacağız" dedi.'ALIM FİYATINI BUĞDAYDA TON BAŞINA 8 BİN 250 LİRA OLARAK BELİRLEDİK'Erdoğan, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 2023 yılı buğday ve arpa alım fiyatlarını belirdiklerini ifade ederek şunları söyledi: "Fiyatları tespit ederken çiftçimizin üretime devam etmesinin yanında maliyetler, iç ve dış piyasa gelişmeleriyle ilgili gıda güvenliği için ihtiyaç olan stokların oluşturulmasını dikkate aldık. Toprak Mahsulleri Ofisimizin alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira, arpada ise 7 bin lira olarak kararlaştırdık. Bu fiyatlara ilave olarak bakanlığımız tarafından Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı tüm üreticilerimize buğday için ton başına 1000 lira, arpa için ton başına 500 lira hububat üretim primi destek olarak verilecektir. Bu rakamlarla üreticilerimizin eline ton başına ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira, arpada ise 7 bin 500 lira geçecektir. Yeni hasat döneminin ve açıkladığımız alım fiyatlarının çiftçilerimize, milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."'EMEKLİ MAAŞ VE İKRAMİYELERİNİ BAYRAM ÖNCESİNDE ÖDEYECEĞİZ'Erdoğan, bir güzel haberlerinin de emeklilere olacağını belirterek, "Emeklilerimizin maaşlarını ve bayram ikramiyelerini inşallah Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Asgari ücret tespit komisyonumuz da çalışmalarına başlıyor. Son olarak Kurban Bayramı ile ilgili özellikle turizm sektörümüzü hareketlendireceğine inandığım bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonları ile birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır. Bu kararımızın da tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.'TÜRKİYE'NİN TAMAMINI KUCAKLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak yaptıkları Türkiye ortak paydasında buluşma davetlerine toplumun tüm kesimlerinden müspet cevap beklediklerini vurgulayarak, "Biz sonuçtan bağımsız olarak 85 milyon vatandaşı ile birlikte Türkiye'nin tamamını kucaklamaya devam edeceğiz. Nasıl bugüne kadar hiçbir ayrım yapmadan, kimseyi dışlamadan hizmet etmişsek inşallah bundan sonra da adaletten sapmayacak, kuşatıcı bir tavırla Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz. Her yeni başlangıç yeni bir umut, yepyeni bir atılım demektir. Biz de törenimizin akşamında yeni kabinemizi açıklamak suretiyle Türkiye Yüzyılı'nın inşası için Bismillah diyerek yola revan olduk. Bizim anlayışımızda kopukluk veya kesinti değil, devamlılık esastır. Maziden atiye kurduğumuz köprünün belirleyici unsuru muhafazakar devrimciliktir. Bir taraftan kendimizi, kadrolarımızı ve politikalarımızı yenilerken diğer taraftan da özümüze hep bağlı kaldık, ruh kökümüzden asla kopmadık. Seçmenlerimizle birlikte iradesini farklı şekilde kullanan insanlarımızın da sesine kulak verdik" dedi.'BULUNDUĞUMUZ GÖREVLERİN HEPSİNİ BİR BAYRAK YARIŞI OLARAK GÖRDÜK'Erdoğan, geçen dönem görev yapan bakanları özellikle Covid-19 ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde özverili çalışmalarından dolayı takdir ettiğine vurgu yaparak, şunları söyledi: "Bulunduğumuz görevlerin hepsini bir bayrak yarışı olarak gördük. Her gelen arkadaşımız selefinin yaptığı hizmetlere yenilerini eklemenin mücadelesini verdi. Teslim aldığı bayrağı daha da yücelterek alnı ak, başı dik bir şekilde halefine devretti. 21 yılda yazdığımız başarı hikayesinde dirayetli liderliğin yanı sıra tüm yol ve dava arkadaşlarımızın da çabası, ortak aklı ve alın teri vardır. İnşallah biz de emaneti hakkıyla taşıyacak, bizden sonrakilere en güzel şekilde teslim edeceğiz. Buradan bir kez daha 28'nci dönem milletvekili olarak yüce meclisimizde hizmet verecek tüm bakan arkadaşlarıma şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Önceki bakanlarımızın bilhassa Covid-19 sürecindeki zorlukların aşılması ile 6 Şubat depremlerinde sergiledikleri insan üstü çabalar her türlü taktirin üzerindedir. Rabbim hepsinden ayrı ayrı razı olsun diyorum. Ne biz ne de milletimiz bu arkadaşlarımızın ülkemize yaptığı hizmetleri hiçbir zaman unutmayacaktır."'YENİ DÖNEMİMİZDE HALKIMIZA VERDİĞİMİZ TÜM SÖZLERİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'Erdoğan, yeni kabineyi zorlu bir sürecin beklediğini ifade ederek, "Bu zorluk sadece aşmamız gereken meselelerle, yakalamamız gereken hedeflerle sınırlı değildir. Asıl zorluk devralının mirasın daha da büyütülmesiyle ilgilidir. Türkiye her konuda dünden daha ileriye gitmeye, dünden daha hızlı olmaya ve daha çok çalışmaya mecburdur. İnşallah canla başla çalışarak ülkemizi hedefleriyle buluşturacağız. 21 yılı iktidarda olmak üzere 40 yılı bulan siyasi hayatımızın alameti farikası hizmet ve eser siyasetidir. Bugüne kadar ülkemize ve milletimize aşkla hizmet etmeye çalıştık. Seçim dönemlerinde, bizi takip ettiyseniz; bol keseden boş vaad dağıtanlar gibi olmadık. Biz milletimize ne söz verdiysek, meydanlarda neyi vaat ettiysek göreve gelince hepsini yerine getirmeye gayret ettik. Bizim farklılığımız burası. Ahdine, kavline ve sözüne sadık bir yönetim olarak tam 17 kez milletimizin taktirini kazandık. Bizim için en büyük kazanç budur. Bizim asıl gücümüz milletimize güven aşılamamız, itimat telkin etmemizdir. Yeni dönemimizde halkımıza verdiğimiz tüm sözlerin takipçisi olacağız" dedi.'MİLLETİMİZİN YANINDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'
Erdoğan, ayrıca "Dün Samsun, Amasya ve Kastamonu'da meydana gelen yoğun yağış ve sel baskınları sebebiyle hayatı olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. AFAD ve ilgili kurumlarımız zarar gören yolların onarılmasından diğer sıkıntıların giderilmesine kadar her türlü çalışmayı sürdürüyor. KOSGEB tarafından devreye aldığımız Acil Destek Kredisi ile afetzede iş yerlerimizin yanındayız. Milletimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.