Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücret tespit komisyonumuz çalışmalara başlıyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilerimizin maaşlarını ve bayram ikramiyelerini inşallah Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Asgari ücret tespit komisyonumuz da çalışmalarına başlıyor" dedi.

Erdoğan, ayrıca "Dün Samsun, Amasya ve Kastamonu'da meydana gelen yoğun yağış ve sel baskınları sebebiyle hayatı olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. AFAD ve ilgili kurumlarımız zarar gören yolların onarılmasından diğer sıkıntıların giderilmesine kadar her türlü çalışmayı sürdürüyor. KOSGEB tarafından devreye aldığımız Acil Destek Kredisi ile afetzede iş yerlerimizin yanındayız. Milletimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.