Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücret kadarki gelirin vergi dışı kalması uygulamasıyla kamu çalışanlarına ve emeklilere bu artış ortalama 300 lira...
AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücret kadarki gelirin vergi dışı kalması uygulamasıyla kamu çalışanlarına ve emeklilere bu artış ortalama 300 lira olarak yansıyacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücret kadarki gelirin vergi dışı kalması uygulamasıyla kamu çalışanlarına ve emeklilere bu artış ortalama 300 lira olarak yansıyacaktır."
AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel