Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücret kadarki gelirin vergi dışı kalması uygulamasıyla kamu çalışanlarına ve emeklilere bu artış ortalama 300 lira... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücret kadarki gelirin vergi dışı kalması uygulamasıyla kamu çalışanlarına ve emeklilere bu artış ortalama 300 lira...

AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Asgari ücret kadarki gelirin vergi dışı kalması uygulamasıyla kamu çalışanlarına ve emeklilere bu artış ortalama 300 lira...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücret kadarki gelirin vergi dışı kalması uygulamasıyla kamu çalışanlarına ve emeklilere bu artış ortalama 300 lira olarak yansıyacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücret kadarki gelirin vergi dışı kalması uygulamasıyla kamu çalışanlarına ve emeklilere bu artış ortalama 300 lira olarak yansıyacaktır."

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

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