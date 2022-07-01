Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücret kadarki gelirin vergi dışı kalması uygulamasıyla kamu çalışanlarına ve emeklilere bu artış ortalama 300 lira... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücret kadarki gelirin vergi dışı kalması uygulamasıyla kamu çalışanlarına ve emeklilere bu artış ortalama 300 lira olarak yansıyacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücret kadarki gelirin vergi dışı kalması uygulamasıyla kamu çalışanlarına ve emeklilere bu artış ortalama 300 lira olarak yansıyacaktır." AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Asgari ücret kadarki gelirin vergi dışı kalması uygulamasıyla kamu çalışanlarına ve emeklilere bu artış ortalama 300 lira... - Haberler

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