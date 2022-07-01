Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Asgari ücret) Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz, kararlılığımız var. Şartlara göre ne yapılması gerekiyorsa...
AA - Barış Gündoğan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Asgari ücret) Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz, kararlılığımız var. Şartlara göre ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Asgari ücret) Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz, kararlılığımız var. Şartlara göre ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz."
AA / Barış Gündoğan - Güncel