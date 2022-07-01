Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Asgari ücret) Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz, kararlılığımız var. Şartlara göre ne yapılması gerekiyorsa... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Asgari ücret) Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz, kararlılığımız var. Şartlara göre ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Asgari ücret) Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz, kararlılığımız var. Şartlara göre ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz." AA / Barış Gündoğan - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Asgari Ücret Güncel Haberler

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