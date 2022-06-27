Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücret artışı yapılırken Bakanlığımız, özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir...
AA - Selma Kasap - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücret artışı yapılırken Bakanlığımız, özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntem de geliştirecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücret artışı yapılırken Bakanlığımız, özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntem de geliştirecektir. "
AA / Selma Kasap - Güncel