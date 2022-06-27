Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücret artışı yapılırken Bakanlığımız, özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücret artışı yapılırken Bakanlığımız, özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir...

AA - Selma Kasap - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Asgari ücret artışı yapılırken Bakanlığımız, özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücret artışı yapılırken Bakanlığımız, özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntem de geliştirecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücret artışı yapılırken Bakanlığımız, özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntem de geliştirecektir. "

AA / Selma Kasap - Güncel

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