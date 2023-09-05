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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arz talep dengesini bozacak şekilde hareket eden otomobil bayisi ve galericilere bugüne kadar 221 milyon lira idari para...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arz talep dengesini bozacak şekilde hareket eden otomobil bayisi ve galericilere bugüne kadar 221 milyon lira idari para cezası kesildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arz talep dengesini bozacak şekilde hareket eden otomobil bayisi ve galericilere bugüne kadar 221 milyon lira idari para cezası kesildi."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel

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