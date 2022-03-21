Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık uzaydaki yerini daha güçlü şekilde almak için kendi uydusunu yapan, yazılımlarını hazırlayan, balistik araçlarını...
AA - Kemal Karadağ - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık uzaydaki yerini daha güçlü şekilde almak için kendi uydusunu yapan, yazılımlarını hazırlayan, balistik araçlarını tasarlayan bir Türkiye var."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık uzaydaki yerini daha güçlü şekilde almak için kendi uydusunu yapan, yazılımlarını hazırlayan, balistik araçlarını tasarlayan bir Türkiye var."
AA / Kemal Karadağ - Güncel