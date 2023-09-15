Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin 81 vilayetinin tamamını deprem bölgesi olarak kabul ederek çalışmaları yürütmemiz gerekiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin 81 vilayetinin tamamını deprem bölgesi olarak kabul ederek çalışmaları yürütmemiz gerekiyor"ANKARA Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin 81 vilayetinin tamamını deprem bölgesi olarak kabul ederek...