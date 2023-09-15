Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin 81 vilayetinin tamamını deprem bölgesi olarak kabul ederek çalışmaları yürütmemiz gerekiyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin 81 vilayetinin tamamını deprem bölgesi olarak kabul ederek çalışmaları yürütmemiz gerekiyor"ANKARA Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin 81 vilayetinin tamamını deprem bölgesi olarak kabul ederek...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin 81 vilayetinin tamamını deprem bölgesi olarak kabul ederek çalışmaları yürütmemiz gerekiyor"
ANKARA Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin 81 vilayetinin tamamını deprem bölgesi olarak kabul ederek çalışmaları yürütmemiz gerekiyor" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel