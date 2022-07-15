Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık Türkiye tarihi, demokrasimizin rüşdünü ispat etmesi ve milli iradenin gücü bakımından 15 Temmuz öncesi ve sonrası olarak...
AA - Mümin Altaş - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık Türkiye tarihi, demokrasimizin rüşdünü ispat etmesi ve milli iradenin gücü bakımından 15 Temmuz öncesi ve sonrası olarak iki dönem halinde incelenecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık Türkiye tarihi, demokrasimizin rüşdünü ispat etmesi ve milli iradenin gücü bakımından 15 Temmuz öncesi ve sonrası olarak iki dönem halinde incelenecek.
AA / Mümin Altaş - Güncel