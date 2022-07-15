Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık Türkiye tarihi, demokrasimizin rüşdünü ispat etmesi ve milli iradenin gücü bakımından 15 Temmuz öncesi ve sonrası olarak... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık Türkiye tarihi, demokrasimizin rüşdünü ispat etmesi ve milli iradenin gücü bakımından 15 Temmuz öncesi ve sonrası olarak iki dönem halinde incelenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık Türkiye tarihi, demokrasimizin rüşdünü ispat etmesi ve milli iradenin gücü bakımından 15 Temmuz öncesi ve sonrası olarak iki dönem halinde incelenecek. AA / Mümin Altaş - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Güncel Haberler

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