Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık benim için Miçotakis diye birisi yok, bundan sonrasını kendisi düşünsün - Haberler

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD Senatosunda Türkiye'nin aleyhine konuşmalarını anımsatarak "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle böyle bir görüşme yapmayı asla kabul etmiyorum. Çünkü biz sözünde duracak şahsiyetli, onurlu siyasetçilerle yola gideriz. Bundan sonrasını Miçotakis kendisi düşünsün" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası basın açıklamasında bulundu. Erdoğan, yoklama kaçağı olan gençlere bedelli askerlik yolunun açılacağı müjdesini vererek, "550 bini bulan yoklama kaçağı bakaya gençlerimize müjde vermek istiyorum. Bakaya askerlerimize yararlanma yolunu açıyoruz. Bakaya gençlerin sıkıntısına çözüm getiren uygulama hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Birçok insan uzaya gitme hayali kurmuştur. Milli Uzay Programı çerçevesinde bir Türk vatandaşının Uluslararası Uzay İstasyonuna gönderilme sürecini resmen başlatıyoruz. Hiç şüphesiz bu milli bir görev olacak. Uzaya göndereceğimiz vatandaşımız, kendisinin yer çekimsiz uzay ortamında yapmak istedikleri bilimsel test ve deneyleri yapacaktır. Bu milli göreve başvuru için 'uzaya.gov.tr' adresini oluşturduk. 45 yaşından genç tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu görev için başvurabilirler. Başvurular arasından çekilecek ve seçilecek iki aday, uzay için gerekli tüm eğitimleri alacaklar. Bu iki adaydan biri üstlendikleri tarihi görev için Uluslararası Uzay İstasyonuna gönderilecek."