Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'tan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'tan ayrıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile İstanbul'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile İstanbul'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Tiran Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay ve beraberindeki elçilik heyeti uğurladı.

Erdoğan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da İstanbul'a hareket etti.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel
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