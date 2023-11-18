Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arkasına Amerika ve Avrupa gibi güçleri alan her terör oluşumu insanları dilediği gibi katledecekse dünya düzeni tümden...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arkasına Amerika ve Avrupa gibi güçleri alan her terör oluşumu insanları dilediği gibi katledecekse dünya düzeni tümden bozulmuş demektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arkasına Amerika ve Avrupa gibi güçleri alan her terör oluşumu insanları dilediği gibi katledecekse dünya düzeni tümden bozulmuş demektir."
Kaynak: AA / Güncel