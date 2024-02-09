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Erdoğan: CHP zihniyetinin elinde irtifa kaybeden şehirlerimizi gerçek belediyecilik anlayışıyla buluşturmak istiyoruz

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP zihniyetinin elinde her gün irtifa kaybeden şehirlerimizi gerçek belediyecilik anlayışıyla tekrar buluşturmakta kararlıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP zihniyetinin elinde her gün irtifa kaybeden şehirlerimizi gerçek belediyecilik anlayışıyla tekrar buluşturmakta kararlıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Expo Fuar Alanı Kongre Merkezi'nde düzenlenen, AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, ülkenin turizm başkenti, tarımın, ticaretin, sanayinin, diplomasinin lokomotif şehri Antalya'da olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü'yü daha önce açıkladıklarını hatırlatan Erdoğan, ilçe belediye başkan adaylarının da belirlenmesiyle tam saha pres yapacak şekilde çalışacakları bir döneme girdiklerini ifade etti.

Bundan 30 yıl önce mahalli idarelerde ilk kez göreve geldiklerinde önlerine çıkan engellere, zorluklara ve maruz kaldıkları haksızlıklara rağmen şehirlere hizmet için aşkla çalıştıklarını dile getiren Erdoğan, millete hizmet yolunda bahane aramadıklarını, kolayı seçenlerden asla olmadıklarını, belediyelerin kaynaklarını en doğru, en etkin ve hakkaniyetli şekilde kullanarak vatandaşın sorunlarına çözüm ürettiklerini kaydetti.

Erdoğan, "Bir önceki seçimde işbaşına gelen CHP zihniyetinin ideolojik esareti altında boğulan, tüm umutları tükenen şehirlerimizi çok kısa sürede yaşanabilir yerler haline getirdik. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bizim hizmet ve eser siyasetimizle tanışan şehirlerimiz, çeyrek asır boyunca adeta altın devirlerini yaşadı. Ulaşımdan çevreye, sosyal belediyecilikten altyapı ve üstyapıya kadar her alanda şehirlerimiz resmen seviye atladı." diye konuştu.

Daha önce mahalli idarelerde hiç görülmemiş hizmetleri vatandaşların istifadesine sunduklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların her anında hep yanında olduklarını, böyle bir anlayışla illere hizmet ettiklerini aktardı.

Erdoğan, şehirlerin nüfusunun çoğalması ve şehirleşmenin artmasıyla, insanların belediyelerden beklentilerinin de değiştiğini vurguladı.

"Şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı vizyonumuza hazırlayacak bir yol haritası ortaya koyduk"

Belediyeleri sadece vatandaşın çöpünü toplayan, yolunu inşa eden, parkını yapan, toplu ulaşım hizmeti veren bir konumdan çok daha geniş görevler icra eden bir konuma yükselttiklerinin altını çizen Erdoğan, şöyle konuştu:

"AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak işte bu değişen ve çeşitlenen beklenti sepetini karşılamanın çabasındayız. Aşık Yunus'un o veciz ifadesiyle söyleyecek olursak 'Biz sevdik, aşık olduk. Sevildik, maşuk olduk. Her dem, yeniden doğarız, bizden kim usanası.' Biz de maşukumuz olan aziz milletimize daha iyi hizmet etmek için sadece kadrolarımızı değil aynı zamanda belediyecilik vizyonumuzu da yeniledik, geliştirdik, adeta tekemmül ettik. Bu anlayışla mahalli idarelerdeki 30 yıllık zengin tecrübemizi iktidardaki 21 yılı aşan güçlü tecrübemizle yoğurduk. Şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı vizyonumuza hazırlayacak kapsamlı bir yol haritası ortaya koyduk. Bunu da 30 Ocak'ta Ankara'da Türkiye Yüzyılı şehirleri için gerçek belediyecilik temasıyla seçim beyannamemiz olarak kamuoyumuzla paylaştık.

Amacımız özellikle muhalefetin idaresi altında durumu giderek kötüleşen şehirlerimizi içine düştükleri girdaptan süratle çıkarıp hak ettikleri yüksek standartta hizmetlere kavuşturmaktır. İstanbul harap oldu. Ankara harap oldu. İzmir zaten berbat. Antalya aynen harap oldu. Şimdi CHP zihniyetinin elinde her gün irtifa kaybeden şehirlerimizi gerçek belediyecilik anlayışıyla tekrar buluşturmakta kararlıyız. Şehirlerimizi iş yapmak, milletin sıkıntılarına çözüm bulmak yerine şov yapan, kişisel kariyer peşinde koşan muhterislerin insafına bırakamayız. Antalya'mızın bir 5 sene daha kaybetmeye tahammülünün kalmadığını biliyoruz. İnşallah 31 Mart'ta Antalya, Cumhur İttifakı'yla yeni bir döneme yelken açacaktır."

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü'nün bilgisiyle, tecrübesiyle ve yetkin ekibiyle şehre hizmete hazır olduğunu belirten Erdoğan, ilçe belediye başkanlarının da desteğiyle 31 Mart'ta Antalya'nın altın çağının başlayacağını ifade etti.

(Sürecek)

Kaynak: AA / Güncel

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