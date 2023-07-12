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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak 'TC-TUR' ile Ankara'ya geldi. Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda karşılayan isimler arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Ankara Valisi Vasip Şahin bulunuyor. Erdoğan'ın yanında eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile Ankara'ya geldi.

Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Ankara Valisi Vasip Şahin karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Ankara'ya geldi.

Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Ankara Güncel Haberler

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