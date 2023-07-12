Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak 'TC-TUR' ile Ankara'ya geldi. Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda karşılayan isimler arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Ankara Valisi Vasip Şahin bulunuyor. Erdoğan'ın yanında eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da bulunuyor.