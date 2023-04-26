Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın mayıs sonuna kadar ücretsiz olacağını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın mayıs sonuna kadar ücretsiz olacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın mayıs sonuna kadar ücretsiz olacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, "Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren Hattı'mız mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz. Milletimize hayırlı olsun." açıklamasını yaptı.