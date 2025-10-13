Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın başkent ilan edilişinin 102. yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın başkent ilan edilişinin 102. yıl dönümünü tebrik etti.

Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Mücadelemizin karargahı olan, Büyük Zafer'e giden yolda tarihi bir rol oynayan Ankara'mızın başkent ilan edilişinin 102. yılını tebrik ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere kurtuluş mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
