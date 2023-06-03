Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda düzenlenen törenle yemin etmesinin ardından Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etmesinin ardından Anıtkabir'i ziyaret etti. Yağmur yağışı altında Aslanlı Yol'da yürüyen Erdoğan'ın, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine Türk bayrağı şeklinde, kırmızı ve beyaz çiçeklerden oluşan çelengi bıraktı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Maşı okundu. Erdoğan daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti ve Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk… Türkiye bir seçim sürecini daha tüm dünyaya örnek gösterilecek rekor bir katılımla ve demokrasi şöleni havasında, suhuletle neticelendirdi. 14 Mayıs'ta TBMM'de görev yapacak 28. Dönem milletvekillerini belirleyen milletimiz, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda da şahsımıza yüzde 52,18 oy oranıyla yine büyük bir teveccüh gösterdi. Hamdolsun bir beş sene daha ülkemize ve necip milletimize hizmet edecek olmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.

"CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNİN DE GÜVENOYU ALDIĞI BU SEÇİMLERİN MİLLETİMİZİN ÖNÜNDE YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARINI AÇTIĞINA İNANIYORUZ"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de güvenoyu aldığı bu seçimlerin milletimizin önünde yeni bir dönemin kapılarını açtığına inanıyoruz. Önümüzdeki beş yıl boyunca, Türkiye yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmek için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz. Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin yaralarını hızla sarıp söz verdiğimiz gibi depremzedelerimizi en kısa sürede yeni yuvalarına kavuşturacağız. 12. Cumhurbaşkanı olarak milletimizin ebedi ve ezeli kardeşliğine sahip çıkmaya, ülkemizi büyütmeye, devletimizi yüceltmeye devam edeceğiz. Rabbim yolumuzu ve bahtımızı açık etsin."

Erdoğan, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı'na hareket etti.