Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'i Ziyaret Etti

ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yemin ettikten sonra Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ay yıldızlı çelengi bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: