Cumhurbaşkanı Erdoğan, Andersson ile görüşmesinde, İsveç'in terör örgütlerine yönelik siyasi, finansal ve silah desteğinin son bulması gerektiğini... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Andersson ile görüşmesinde, İsveç'in terör örgütlerine yönelik siyasi, finansal ve silah desteğinin son bulması gerektiğini...
AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Andersson ile görüşmesinde, İsveç'in terör örgütlerine yönelik siyasi, finansal ve silah desteğinin son bulması gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Andersson ile görüşmesinde, İsveç'in terör örgütlerine yönelik siyasi, finansal ve silah desteğinin son bulması gerektiğini vurguladı.
AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel