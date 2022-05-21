Cumhurbaşkanı Erdoğan, Andersson ile görüşmesinde, İsveç'in terör örgütlerine yönelik siyasi, finansal ve silah desteğinin son bulması gerektiğini... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Andersson ile görüşmesinde, İsveç'in terör örgütlerine yönelik siyasi, finansal ve silah desteğinin son bulması gerektiğini...

AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Andersson ile görüşmesinde, İsveç'in terör örgütlerine yönelik siyasi, finansal ve silah desteğinin son bulması gerektiğini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Andersson ile görüşmesinde, İsveç'in terör örgütlerine yönelik siyasi, finansal ve silah desteğinin son bulması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Andersson ile görüşmesinde, İsveç'in terör örgütlerine yönelik siyasi, finansal ve silah desteğinin son bulması gerektiğini vurguladı.

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Silah, Terör, İsveç, Güncel, Haberler

title