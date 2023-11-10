Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anayasa yapma yetkisi Yüce Meclis'imizindir ve bu yetkisini devredemez. Kimse de milletin iradesi ile oluşmuş Meclisin bu...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anayasa yapma yetkisi Yüce Meclis'imizindir ve bu yetkisini devredemez. Kimse de milletin iradesi ile oluşmuş Meclisin bu mutlak yetkisine el uzatamaz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anayasa yapma yetkisi Yüce Meclis'imizindir ve bu yetkisini devredemez. Kimse de milletin iradesi ile oluşmuş Meclisin bu mutlak yetkisine el uzatamaz"
Kaynak: AA / Güncel