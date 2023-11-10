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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anayasa yapma yetkisi Yüce Meclis'imizindir ve bu yetkisini devredemez. Kimse de milletin iradesi ile oluşmuş Meclisin bu...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anayasa yapma yetkisi Yüce Meclis'imizindir ve bu yetkisini devredemez. Kimse de milletin iradesi ile oluşmuş Meclisin bu mutlak yetkisine el uzatamaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anayasa yapma yetkisi Yüce Meclis'imizindir ve bu yetkisini devredemez. Kimse de milletin iradesi ile oluşmuş Meclisin bu mutlak yetkisine el uzatamaz"

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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