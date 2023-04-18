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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anadolu ve Avrupa yakasında 130 milyon metrekare yere ihtiyaç var.Bakanlık yerleri belirledi, alanlar riskli binasını...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anadolu ve Avrupa yakasında 130 milyon metrekare yere ihtiyaç var.Bakanlık yerleri belirledi, alanlar riskli binasını...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anadolu ve Avrupa yakasında 130 milyon metrekare yere ihtiyaç var.Bakanlık yerleri belirledi, alanlar riskli binasını dönüştürmek isteyenler için kullanılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anadolu ve Avrupa yakasında 130 milyon metrekare yere ihtiyaç var.Bakanlık yerleri belirledi, alanlar riskli binasını dönüştürmek isteyenler için kullanılacak

Kaynak: AA / Sefa Şahin - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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