Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika'dan beklentimiz Yunanistan'ı yanlış hesaplara sokmaması ve uluslararası kamuoyunun manipüle edilmesine müsaade...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika'dan beklentimiz Yunanistan'ı yanlış hesaplara sokmaması ve uluslararası kamuoyunun manipüle edilmesine müsaade etmemesidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika'dan beklentimiz Yunanistan'ı yanlış hesaplara sokmaması ve uluslararası kamuoyunun manipüle edilmesine müsaade etmemesidir."
Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel