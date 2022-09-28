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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika'dan beklentimiz Yunanistan'ı yanlış hesaplara sokmaması ve uluslararası kamuoyunun manipüle edilmesine müsaade...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Amerika'dan beklentimiz Yunanistan'ı yanlış hesaplara sokmaması ve uluslararası kamuoyunun manipüle edilmesine müsaade...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika'dan beklentimiz Yunanistan'ı yanlış hesaplara sokmaması ve uluslararası kamuoyunun manipüle edilmesine müsaade etmemesidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika'dan beklentimiz Yunanistan'ı yanlış hesaplara sokmaması ve uluslararası kamuoyunun manipüle edilmesine müsaade etmemesidir."

Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Güncel Haberler

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