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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika'dan beklentimiz; dinimizi terörle aynı paranteze alan çarpık zihniyete ve Müslümanlara yönelik nefret eylemlerine...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Amerika'dan beklentimiz; dinimizi terörle aynı paranteze alan çarpık zihniyete ve Müslümanlara yönelik nefret eylemlerine...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika'dan beklentimiz; dinimizi terörle aynı paranteze alan çarpık zihniyete ve Müslümanlara yönelik nefret eylemlerine karşı güçlü tedbirler almalarıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika'dan beklentimiz; dinimizi terörle aynı paranteze alan çarpık zihniyete ve Müslümanlara yönelik nefret eylemlerine karşı güçlü tedbirler almalarıdır"

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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