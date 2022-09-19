Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika'dan beklentimiz; dinimizi terörle aynı paranteze alan çarpık zihniyete ve Müslümanlara yönelik nefret eylemlerine...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika'dan beklentimiz; dinimizi terörle aynı paranteze alan çarpık zihniyete ve Müslümanlara yönelik nefret eylemlerine karşı güçlü tedbirler almalarıdır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika'dan beklentimiz; dinimizi terörle aynı paranteze alan çarpık zihniyete ve Müslümanlara yönelik nefret eylemlerine karşı güçlü tedbirler almalarıdır"
Kaynak: AA / Mümin Altaş - Güncel