Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Altunizade-Bosna Bulvarı raylı sistemini seneye tamamlıyoruz, Gebze-Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Havalimanı-Halkalı hızlı tren...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Altunizade-Bosna Bulvarı raylı sistemini seneye tamamlıyoruz, Gebze-Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Havalimanı-Halkalı hızlı tren hattı ihale aşamasına geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Altunizade-Bosna Bulvarı raylı sistemini seneye tamamlıyoruz, Gebze-Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Havalimanı- Halkalı hızlı tren hattı ihale aşamasına geldi."
Kaynak: AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel