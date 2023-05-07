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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Altunizade-Bosna Bulvarı raylı sistemini seneye tamamlıyoruz, Gebze-Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Havalimanı-Halkalı hızlı tren...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Altunizade-Bosna Bulvarı raylı sistemini seneye tamamlıyoruz, Gebze-Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Havalimanı-Halkalı hızlı tren...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Altunizade-Bosna Bulvarı raylı sistemini seneye tamamlıyoruz, Gebze-Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Havalimanı-Halkalı hızlı tren hattı ihale aşamasına geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Altunizade-Bosna Bulvarı raylı sistemini seneye tamamlıyoruz, Gebze-Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Havalimanı- Halkalı hızlı tren hattı ihale aşamasına geldi."

Kaynak: AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Altunizade Halkalı Gebze Güncel Haberler

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