Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Altılı masanın yaptığı tek iş 'önümüzdeki toplantıyı kimin evinde yapacağız?' Herhalde bunlar YSK'nin açıklamayı yaptığı ana... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Altılı masanın yaptığı tek iş 'önümüzdeki toplantıyı kimin evinde yapacağız?' Herhalde bunlar YSK'nin açıklamayı yaptığı ana kadar bir karar alamayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Altılı masanın yaptığı tek iş 'önümüzdeki toplantıyı kimin evinde yapacağız?' Herhalde bunlar YSK'nin açıklamayı yaptığı ana kadar bir karar alamayacak." Güncel Kaynak: AA / Ferdi Türkten Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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