Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Altılı masanın yaptığı tek iş 'önümüzdeki toplantıyı kimin evinde yapacağız?' Herhalde bunlar YSK'nin açıklamayı yaptığı ana...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Altılı masanın yaptığı tek iş 'önümüzdeki toplantıyı kimin evinde yapacağız?' Herhalde bunlar YSK'nin açıklamayı yaptığı ana kadar bir karar alamayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Altılı masanın yaptığı tek iş 'önümüzdeki toplantıyı kimin evinde yapacağız?' Herhalde bunlar YSK'nin açıklamayı yaptığı ana kadar bir karar alamayacak."
Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Güncel