Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Scholz ile baş başa görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un ayakta selamlaşarak poz vermesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un karşılıklı oturması ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile baş başa görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un ayakta selamlaşarak poz vermesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un karşılıklı oturması ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile baş başa görüştü.