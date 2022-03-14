Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Scholz ile baş başa görüştü - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Scholz ile baş başa görüştü

AA - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un ayakta selamlaşarak poz vermesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un karşılıklı oturması ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile baş başa görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un ayakta selamlaşarak poz vermesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un karşılıklı oturması ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile baş başa görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Scholz ile baş başa görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Scholz ile baş başa görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Scholz ile baş başa görüştü

AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Olaf Scholz, Almanya, Güncel, Haberler

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