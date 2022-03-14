Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Almanya ile 2020'de 38 milyar dolar civarında olan ikili ticaret hacmimiz 2021'de 41 milyar doları aştı.
AA - Merve Yıldızalp - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Almanya ile 2020'de 38 milyar dolar civarında olan ikili ticaret hacmimiz 2021'de 41 milyar doları aştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Almanya ile 2020'de 38 milyar dolar civarında olan ikili ticaret hacmimiz 2021'de 41 milyar doları aştı. Bu rakamı 50 milyar dolara taşımakta kararlıyız."
AA / Merve Yıldızalp - Güncel