Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Almanya ile 2020'de 38 milyar dolar civarında olan ikili ticaret hacmimiz 2021'de 41 milyar doları aştı. - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Almanya ile 2020'de 38 milyar dolar civarında olan ikili ticaret hacmimiz 2021'de 41 milyar doları aştı.

AA - Merve Yıldızalp - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Almanya ile 2020'de 38 milyar dolar civarında olan ikili ticaret hacmimiz 2021'de 41 milyar doları aştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Almanya ile 2020'de 38 milyar dolar civarında olan ikili ticaret hacmimiz 2021'de 41 milyar doları aştı. Bu rakamı 50 milyar dolara taşımakta kararlıyız."

AA / Merve Yıldızalp - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Almanya, dolar, Güncel, Haberler

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