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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı FrankWalter Steinmeier ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı FrankWalter Steinmeier ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi FrankWalter Steinmeier Recep Tayyip Erdoğan Walter Steinmeier Almanya Politika Haberler

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