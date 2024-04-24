Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı FrankWalter Steinmeier ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı FrankWalter Steinmeier ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü