Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte'nin tokalaşması Görüşmeden detaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği İspanya'nın başkenti Madrid'de, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte'nin tokalaşması Görüşmeden detaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği İspanya'nın başkenti Madrid'de, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü. AA / Güncel Güncel Haberler

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