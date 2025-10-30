Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz onuruna yemek verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz onuruna yemek verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz ve eşi Charlotte Merz ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin balkonunda bir süre sohbet etti.