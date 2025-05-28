Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Şerif ile aile fotoğrafı çektirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Şerif ile aile fotoğrafı çektirdi
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Şerif ile aile fotoğrafı çektirdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Laçın'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile aile fotoğrafı çektirdi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Şerif ile aile fotoğrafı çektirdi

LAÇIN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Laçın'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile aile fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın şehrinde düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi'nin ikinci toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile birlikte aile fotoğrafı çektirdi. Üç lider, daha sonra ayak üstü sohbet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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