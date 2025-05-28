- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Şerif ile aile fotoğrafı çektirdi

LAÇIN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Laçın'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile aile fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın şehrinde düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi'nin ikinci toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile birlikte aile fotoğrafı çektirdi. Üç lider, daha sonra ayak üstü sohbet etti.