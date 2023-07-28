Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alevi Dedeleri ile İftar Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem ayının 10. gününde Pendik'te bulunan Ali Baba Sultan Cemevi'nde, Alevi Dedeleri ile iftar yaptı. İstanbul Valisi Davut Gül de Erdoğan'a eşlik etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem ayının 10. gününde Pendik'te bulunan Ali Baba Sultan Cemevi'nde, Alevi Dedeleri iftarda buluştu. Erdoğan'a İstanbul Valisi Davut Gül'de eşlik etti. Gül, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile, Muharrem ayımızın 10. gününde, İnsanların ve toplumun gönlünde sevgi, hoşgörü ve paylaşım tohumlarını yeşertmiş, aşkın ve hakikatin ışığı olan çerağı uyandırmış. Pirimiz ecdadımız Ali Baba Sultan Cemevi'nde canlarımız ile buluştuk. Hazreti Hüseyin Efendimizin ve Kerbela şehitlerinin ruhu şad olsun" dedi.