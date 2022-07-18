Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aldığımız kararla, kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış...
AA - Mümin Altaş - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aldığımız kararla, kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aldığımız kararla, kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz."
AA / Mümin Altaş - Güncel