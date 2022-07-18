Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aldığımız kararla, kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aldığımız kararla, kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış...

AA - Mümin Altaş - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Aldığımız kararla, kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aldığımız kararla, kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aldığımız kararla, kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz."

AA / Mümin Altaş - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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