Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan ile telefonda görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü. Açıklamada, "Görüşmede, İsrail- Filistin arasındaki çatışmalı süreçte yaşanan son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki gerilimin sonlandırılmasının başta bölge ülkeleri olmak üzere, uluslararası kamuoyunun atacağı müspet adımlarla mümkün olabileceğini ifade etti" denildi.