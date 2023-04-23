Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi açılış töreninde konuştu: (4)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara düşürecek adımları kararlılıkla atmayı sürdürdüklerini belirterek, "Bazı ürünlerde sıkıntılar yaşadık. Fahiş artışlar da oldu ama biz bunlara karşı da gereken tedbirleri alıyoruz, alacağız. Şunu çok açık, net söylüyorum: 14 Mayıs'tan sonra özellikle gıdada, bu çeşitli gıdalar olabilir, her türlü yanlış yola gidenlere yapacağımız yasal düzenlemelerle onlara da gereken dersi vereceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, şu anda enflasyonda bir sıkıntı olduğunu ama faizi 8,5'e düşürdüklerini, daha da düşüreceklerini söyledi.

"Geçmişte bunu yaptık. Geçmişte yaptığımıza göre bugün de yaparız, yarın da yapacağız." diyen Erdoğan, daha binlerce başlıkla Türkiye Yüzyılı'nın inşasını milletle birlikte başaracaklarını dile getirdi.

Bunları söylerken günlük hayatı olumsuz yönde etkileyen ekonomideki sıkıntıları da unutmadıklarına dikkati çeken Erdoğan, "Enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara düşürecek adımları kararlılıkla atmayı sürdürüyoruz. Bazı ürünlerde sıkıntılar yaşadık. Fahiş artışlar da oldu ama biz bunlara karşı da gereken tedbirleri alıyoruz, alacağız. ve şunu çok açık, net söylüyorum: 14 Mayıs'tan sonra özellikle gıdada, bu çeşitli gıdalar olabilir, her türlü yanlış yola gidenlere yapacağımız yasal düzenlemelerle onlara da gereken dersi vereceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'u, TCG Anadolu'yu, Kızılelma'yı, İmece uydusunu önemsedikleri kadar manavdaki soğanı, domatesi, salatalığı, kasaptaki eti ve marketteki sütü de önemsediklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Ama diğerlerinden farklı olarak biz bunları birbirinden ayrı görmüyoruz. Her kim ben bunları yapmadan 'Size ekmek vereceğim, para vereceğim.' diyorsa emin olun bunlar yalan söylüyorlar. İşte bunlardan bir tanesi bay bay Kemal'dir. Hayatı yalan. Ülkemizi sanayisiyle, teknolojisiyle, tarımıyla, enerjisiyle büyütmeden, milletimizin sofrasına koyduğu ekmeği büyütemeyiz. Savunma sanayi başta olmak üzere her alanda yüksek teknolojiye dayalı tasarım ve üretim çalışmalarına bu derece önem vermemizin sebebi, ekmeğimizi büyütebilmemizin yolunun oradan geçmesidir. 21 yıl boyunca biz bunun için çalıştık, çabaladık, mücadele ettik, engel aştık, eser ve hizmet siyaseti yaptık."

"Türkiye Yüzyılı'nın inşasını tüm bu sıkıntıları birer birer çözerek beraberce gerçekleştireceğiz"

Göreve geldiklerinde Türkiye'de 25 olan havaalanlarının sayısını 58'e çıkardıklarını anlatan Erdoğan, "Hastanelerimiz... Şu şehir hastaneleri, geçmişte bu tür şeyler var mıydı? Bay bay Kemal, SSK hastanelerinde genel müdürlük yaptı. Onun genel müdür olduğu dönemlerde Savaş Ay'ın hani o bir meşhur videosu vardı. Ah ah... O hastanelerin hali neydi?" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehir hastanelerine işaret ederek, şunları söyledi:

"Dünyada Türkiye'ye akın akın gelenler var. Niye geliyorlar? Kaşımıza gözümüze değil, bu hastanelerimizin evet, hijyen ve gerçekten onları mutlu ediyor. Çam Sakurası'ndan tutun, Murat Dilmener, Feriha Öz, bütün bu hastaneler. Bütün bunların yanında işte daha yeni Kocaeli Şehir Hastanesinin açılışını da geçen hafta yaptık. O da muhteşem oldu. Ankara'da Bilkent var, öbür tarafta yine muhteşem aynı oda sayısında bir hastaneyi de yaptık. Şimdi önümüzde İzmir var, İzmir'i açacağız. Yani 20 vilayette bu hastaneler devam ediyor."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK genel müdürü olduğu dönemde hastanelerin durumuna ilişkin gazeteci Savaş Ay'ın programından bir kesitin gösterilmesi üzerine Erdoğan, "Olay bu. Hali görüyorsunuz. Sefalet, sefalet. Bay bay Kemal sen bu sefaletin temsilcisisin. Sen, işte bu hastaneleri bu hale getiren kişisin. Buna 5 tane koyun verin, inan kaybeder gelir. Yok ya, yapamaz. Ülkenin ve milletin bu kutlu yürüyüşünü, günübirlik kazançları veya hırsları uğruna engellemeye çalışan fırsatçılara eyvallah etmeyeceğiz. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nın inşasını tüm bu sıkıntıları birer birer çözerek beraberce gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Bugün yine bir seçim arifesindeyiz, yine bir tercihle karşı karşıyayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandaki vatandaşlara, "Şimdi sizlerle burada bir ahit yenileyelim mi?" diye seslenerek, "Sakarya, 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? Sakarya, 14 Mayıs'ta 21 yıllık kazanımlarımızı daha ileri taşımaya hazır mıyız? Sakarya, 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nın inşası için 'Bismillah' diyor muyuz? Sakarya, 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? İşte benim gönlümün sultanı Sakarya bu. İşte benim gençliğimden beri sevdam olan Sakarya bu. Rabb'im hepinizden razı olsun." diye konuştu.

Türkiye'nin 14 Mayıs'ta sandık başına gideceğini hatırlatan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Aslında her seçim bir yol ayrımıdır. Hükümete geldiğimiz 2002'den beri her seçimde milletimizle birlikte bu yol ayrımını yaşadık. Hatırlarsanız, milletimiz 2007 seçimlerinde vesayet ile milli irade arasında tercih yaptı. Milletimiz 2011 seçimlerinde 2023 hedeflerimiz ile eski Türkiye arasında bir tercihte bulundu. Milletimiz 2015 seçimlerinde PKK'nın vatanımızı bölme, FETÖ'nün ülkemizi ele geçirme saldırıları ile istiklalimiz ve istikbalimiz arasında bir tercihe yöneldi. Milletimiz 2018 seçimlerinde 15 Temmuz darbe girişimine cevabını yeni yönetim sistemimize sahip çıkarak verdi. Bugün yine bir seçim arifesindeyiz, yine bir tercihle karşı karşıyayız. Bir yanda depreminden Milli Teknoloji Hamlesi'ne, bölgesindeki egemenlik haklarından küresel, siyasi ve ekonomik güç olma hedefine tüm başlıklarıyla 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu var. Diğer yanda 7'li masanın ve onların en hararetli savunucuları haline gelen PKK ve FETÖ elebaşılarının hayali olan emperyalistlerin boyunduruğundaki Türkiye özlemi var."

"14 Mayıs'ta tercihimizi doğrudan yana yapmalıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye ve onunla birlikte hareket eden diğer partilere gönül verenlere, "Kendinizin ve evladınızın geleceğini bu 7'li kavga masasına emanet eder misiniz? Ülkenizin güvenliğini, huzurunu, akıbetini, kendi deyimleriyle bu kumar masasına emanet eder misiniz?" diyerek seslendi.

Milletin tüm fertlerine de seslenen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hanımlar, bakkala ekmek almak için göndermeye bile güvenemeyeceğiniz birine ülkeyi emanet eder misiniz? Beyler, dükkanınızı, atölyenizi, tezgahınızı 5 dakikalığına bırakamayacağınız birine ülkeyi emanet edebilir misiniz? Gençler, dersinize yardım etse verdiği bilgilerin doğruluğuna şüpheyle bakacağınız birine kendi geleceğinizi teslim edebilir misiniz? Ah benim çiftçi kardeşim, önüne 3 keçi katsanız akşama hepsini de kaybedip geleceğini bildiğiniz birine ülkenizin geleceğini teslim edebilir misiniz? İşveren kardeşim, kendi müessesenizde vasıfsız eleman olarak dahi çalıştırmayacağınız birine ülkenin geleceğini emanet edebilir misiniz? Emekli kardeşim, oturduğun apartmana yönetici olarak seçmeyeceğin birine ülkenin geleceğini emanet edebilir misin? İşte bunun için 14 Mayıs'ta tercihimizi doğrudan yana yapmalıyız."

(Sürecek)