Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Akkuyu) Santralimizin 6 Şubat depremlerinden etkilenmemesi, mühendislerimizin ve işçilerimizin işlerini ne kadar titizlikle...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Akkuyu) Santralimizin 6 Şubat depremlerinden etkilenmemesi, mühendislerimizin ve işçilerimizin işlerini ne kadar titizlikle icra ettiklerini gösteriyor.