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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Akkuyu) Santralimizin 6 Şubat depremlerinden etkilenmemesi, mühendislerimizin ve işçilerimizin işlerini ne kadar titizlikle...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Akkuyu) Santralimizin 6 Şubat depremlerinden etkilenmemesi, mühendislerimizin ve işçilerimizin işlerini ne kadar titizlikle...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Akkuyu) Santralimizin 6 Şubat depremlerinden etkilenmemesi, mühendislerimizin ve işçilerimizin işlerini ne kadar titizlikle icra ettiklerini gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Akkuyu) Santralimizin 6 Şubat depremlerinden etkilenmemesi, mühendislerimizin ve işçilerimizin işlerini ne kadar titizlikle icra ettiklerini gösteriyor."

Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Güncel

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