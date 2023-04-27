Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Akkuyu) Santralimizin 6 Şubat depremlerinden etkilenmemesi, mühendislerimizin ve işçilerimizin işlerini ne kadar titizlikle...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Akkuyu) Santralimizin 6 Şubat depremlerinden etkilenmemesi, mühendislerimizin ve işçilerimizin işlerini ne kadar titizlikle icra ettiklerini gösteriyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Akkuyu) Santralimizin 6 Şubat depremlerinden etkilenmemesi, mühendislerimizin ve işçilerimizin işlerini ne kadar titizlikle icra ettiklerini gösteriyor."
Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Güncel