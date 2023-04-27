Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Akkuyu) Projedeki tecrübemiz ışığında, farklı bölgelerde inşa etmeyi planladığımız 2. ve 3. nükleer santrallerimiz için en...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Akkuyu) Projedeki tecrübemiz ışığında, farklı bölgelerde inşa etmeyi planladığımız 2. ve 3. nükleer santrallerimiz için en kısa sürede harekete geçeceğiz.