Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu Nükleer'de anlaşma sağlandı

Akkuyu Nükleer'de Rusya tarafının Türkiye'den IC İçtaş şirketiyle mühendislik, satın alma ve inşaat anlaşmasını 26 Temmuz'da iptal etmesinin ardından kriz yaşanmıştı. Taraftarlar uzlaşmayı başardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili, "Akkuyu ile ilgili mutabakat sağlandı. Türk firması IC ile mutabık kaldılar. Süreci hızla devam ettirerek 2023 içinde birinci ünitenin açılışını yapabileceğiz" ifadelerini kullandı.

Rus ve Türk şirket arasındaki anlaşmazlık nedeniyle uzun süredir gündemde olan Akkuyu Nükleer Enerji Santrali inşaatından olumlu haberler geldi. Şangay Zirvesi dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Akkuyu ile ilgili mutabakat sağlandı. Türk firması IC ile mutabık kaldılar. Süreci hızla devam ettirerek 2023 içinde birinci ünitenin açılışını yapabileceğiz" dedi.

RUSLARIN FESİH GEREKÇESİ

İddiaya göre Rus şirket, iş insanı İbrahim Çeçen'in sahibi olduğu İçtaş A.Ş.'nin iş güvenliğini yeteri kadar sağlamaması ve proje kapsamında gönderilen 59 milyon 428 bin TL'nin gerektiği şekilde harcanmamasını fesih nedenleri olarak göstererek anlaşmayı iptal etti. Bu gelişmeden sonra iki şirket arasında kriz başladı.

İÇTAŞ, HUKUKSUZ OLDUĞUNU SAVUNDU

İçtaş A.Ş. ise fesih kararının hukuksuz olduğunu savunarak, "Fesih girişimindeki esas amaç projenin yönetimindeki Türk şirketlerin varlığını azaltmak ve taşeron seviyesine indirgemek olduğu açıktır" açıklamasında bulundu. İçtaş A.Ş.'nin açıklamasında şirketin finansal ve teknik açıdan gerekli seviyeyi yakaladığı iddia edilirken proje kapsamındaki 4. Güç Ünitesi'nin temelinin geçen hafta atıldığı hatırlatıldı.

"BİRİNCİ ÜNİTE 2023'TE BİTECEK"

Bu gelişmelerden sonra hem Türkiye hem de Rusya'da hükümetler devreye girerek, şirketleri ortak noktada buluşturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kuzey Kıbrıs konusundaki tutumumuzu sadece Rusya'ya değil, tüm uluslararası topluma anlatıyoruz, beklentilerimizi gerekçeleriyle izah ediyoruz. Akkuyu ile ilgili olarak da mutabakat sağlandı. Bu mutabakatla birlikte de şu anda oradaki Türk firması IC ile mutabık kaldılar. Bundan sonraki süreci hızla devam ettirerek, 2023 içerisinde de birinci üniteyi inşallah bitirip birinci ünitenin açılışını yapabileceğiz" dedi.