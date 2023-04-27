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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Akkuyu) Doğal gaz ithalatımızın düşmesine yıllık 1,5 milyar dolar katkısı olacak bu proje, milli gelirimizin artışına da...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Akkuyu) Doğal gaz ithalatımızın düşmesine yıllık 1,5 milyar dolar katkısı olacak bu proje, milli gelirimizin artışına da...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Akkuyu) Doğal gaz ithalatımızın düşmesine yıllık 1,5 milyar dolar katkısı olacak bu proje, milli gelirimizin artışına da olumlu yönde etki yapacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Akkuyu) Doğal gaz ithalatımızın düşmesine yıllık 1,5 milyar dolar katkısı olacak bu proje, milli gelirimizin artışına da olumlu yönde etki yapacaktır."

Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Güncel

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